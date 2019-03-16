مُنفذ مجزرة نيوزيلندا يتحدث بلغة «ترامب»

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مجزرة المسجدين

محمد فضل- متابعات

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ترامب

مجزرة

إرهابي،

صحيفة أمريكية

قالت أكبر صحيفتين في  الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن سفاح مجزرة نيوزيلندا، التي أودت بحياة 53 شخصًا، يتحدث بلغة الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب، الذي يصف المهاجرين بـ“الغزاة “.

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست: ”أنه من غير المناسب تحميل ترامب مسؤولية المجزرة، رغم تصريحاته وتغريداته المتكررة المضادة للإسلام “.

وقالت الصحيفة: ”لن نلقي باللوم على الرئيس ترامب لهذه المأساة، رغم تاريخه في إصدار تصريحات معادية للإسلام، وقرار حظر مهاجرين من دول إسلامية“، مشيرة إلى أن ”على (الرئيس) أن يفعل أكثر وأن يقوم بإدانة القاتل الذي استخدم تعابير الرئيس ترامب نفسه “.

وأضافت: ”سمعنا قول الرئيس، أمس الجمعة، بأنه لا يعتبر الوطنية البيضاء مشكلة، وهذه بالطبع رسالة خاطئة؛ لأن عليه (ترامب) أن يُعلن بكل وضوح أن ايديولوجية مهاجم المسجدين في نيوزيلندا غير مقبولة أبدًا “.

من جانبها، اعتبرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن ”أيدي جميع الذين أسهموا في نشر الخرافة بأن المسلمين يشكلون خطرًا ملطخة بالدماء “.

وقالت: ”إذا كانت فكرة أن المسلمين يشكلون خطرًا أصبحت منتشرة، فأن ذلك يعود إلى استعمال مثل هذا الكلام من قبل الرئيس ترامب “.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات ترامب خلال زيارته لبريطانيا العام الماضي، التي حذّر فيها المملكة المتحدة قائلًا: ”إن الهجرة بدأت تغيّر النسيج الاجتماعي في الدول الأوروبية “ ، مضيفة أن الرئيس دعا إلى ”العمل بسرعة للتعامل مع الهجرة “.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات ترامب التي قال فيها إن ”الإسلام يكرهنا“، مؤكدة أنه ”من غير المفاجئ أن نرى إرهابي المسجدين في نيوزيلندا يشيد بترامب كرمز للهوية الجديدة للبيض والهدف المشترك “.


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