خلال 9 سنوات.. 14مسجدًا في مرمي نيران الكراهية

16 مارس 2019 - 04:03 م

أثار الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة أمس، موجة من الغضب الواسع بين المسلمين في دول العالم المختلفة، واعتبره مراقبون يأتي كنتيجة لخطاب الكراهية ضد المسلمين في دول الغرب عمومًا.



وخلال السنوات الماضية بلغ عدد الهجمات التي استهدفت المساجد ما يقرب من 14 مسجدًا.



كانت البداية في 12أكتوبر 2010، حين تم إطلاق نار على "مسجد أيا صوفيا" في العاصمة الهولندية أمستردام.



وفي 10 نوفمبر 2011 قامت مجموعة فرنسية تحمل اسم "لي زيشابي بيل" (الجميلات الفارات) تحرق أحد المساجد في منطقة مونبليار.



وفي 12 مارس 2012، تم إشعال النار في مسجد بحي أندرلخت في العاصمة البلجيكية بروكسل بإلقاء زجاجات مولوتوف داخله، ما أسفر عن مقتل إمام المسجد مختنقا بدخان الحريق، وإصابة شخص آخر بجروح، وتدمير قسم كبير من المسجد.



وفي 20 أكتوبر 2012، احتل ناشطون فرنسيون ينتمون إلى اليمين المتطرف لبضع ساعات مسجدًا قيد البناء في بواتيه وسط فرنسا، وذلك أثناء مظاهرة وصفتها الحكومة بأنها "تحريض على الحقد".



وفي يونيو 2013، تم إحراق مركز إسلامي يُستخدم مسجدًا في ضاحية مازويل هيل شمال لندن بالمملكة المتحدة، وفتحت الشرطة حينها تحقيقًا لمعرفة ما إن كان ناجمًا عن عمل متعمَّد بدوافع عنصرية.



وفي 23 يونيو 2013، أخلت الشرطة البريطانية نحو أربعين منزلاً من سكانها بعد العثور على عبوة ناسفة داخل مسجد في مدينة والسول بمقاطعة ميدلاندز الغربية.



وفي 11 أغسطس 2013، قالت السلطات الفرنسية إنها أوقفت جنديًا شابًا (برتبة رقيب في سلاح الجو) "قريبًا من أفكار اليمين المتطرف المتشدد"، قرب ليون وسط البلاد، للاشتباه في عزمه مهاجمة مسجد بالمنطقة، وبتهمة "حيازة ذخائر.. متعلقة بعمل إرهابي وتحقير مكان عبادة".



وأشارت إلى أنه تعرض سابقًا بشكل عنيف لمسجد آخر في منطقة بوردو.



وفي 25 ديسمبر 2014، تم إضرام النار في مسجد بمدينة إسكلستونا وسط السويد أثناء وجود نحو 20 شخصًا داخله، ما أدى إلى اشتعال حريق كبير وإصابة 5 أشخاص، ووصفته السلطات السويدية حينها بأنه "عنف بغيض"، واعتبرته "اعتداءً جبانا على الحريات الشخصية والدينية، ولا يمكن قبوله في السويد".



وفي 29 ديسمبر 2014، اشتعلت النار في مسجد ببلدة إسلوف جنوبي السويد، وقالت الشرطة حينها إنها تعمل "وفق فرضية أن هذا الحريق متعمد".



وفي 1 يناير 2015، قام مجهولون بإلقاء عبوة مولوتوف حارقة على مسجد في مدينة أوبسالا السويدية (70 كلم شمال العاصمة ستوكهولم)، وكتبوا شعارات "عنصرية قبيحة"، حسب تعبير شرطة المدينة.



لكن العبوة لم تسفر عن اندلاع حريق ولا أضرار بشرية لأن المسجد كان خاليا عند وقوع الهجوم.



وفي 8 يناير 2015، تعرض ثلاثة مساجد لاعتداءات لم توقع ضحايا في ثلاث مدن فرنسية؛ حيث ألقيت ثلاث قنابل يدوية صوتية على مسجد بمدينة لو مان (غرب).



أطلقت رصاصتان على قاعة صلاة للمسلمين في بور لا نوفيل (جنوب)، ووقع اعتداء ثالث في فيل فرنش (قرب مدينة ليون) لكن خسائره اقتصرت على تضرر واجهة مطعم محاذٍ للمسجد.



وفي28 سبتمبر 2016، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مسجد بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا، وافترضت الشرطة وجود دافع معاد للأجانب وراء الحادث.



وفي 28 نوفمبر 2016، تم تدنيس مسجد في ضاحية "مريجناك" بمدينة بوردو الفرنسية بكتابة شعارات معادية للمسلمين على جدرانه، ونددت الجمعية التي يتبع لها المسجد بهذا الاعتداء، ووصفته بأنه عنصري ويندرج ضمن جرائم الكراهية للإسلام، وتقدمت بشكوى إلى الجهات المعنية.



وفي 19 يونيو 2017، وقع حادث دهس استهدف مصلين قرب مسجد شمالي العاصمة البريطانية لندن، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، وقالت الشرطة البريطانية إنه يحمل كل سمات العمل الإرهابي.



وكان أخر حوادث الاعتداء علي المساجد أمس، حيث قام استرالي متطرف بإطلاق نار على مسجدين في نيوزيلندا، ما أدى إلى استشهاد 50 مصليًا، وإصابة العشرات، وقد اعتبرت السلطات النيوزيلندية الحادث عملا إرهابيًا.



وقال سامح عبد الحميد، الداعية السلفي لـ ""لمصريون"، إن "الحادث الإرهابي في نيوزلندا ليس الأول ولا الأخير، وهو نتيجة طبيعية لحملات الشحن والتحريض ضد المسلمين، والعنصرية ضدهم، والتي تغذيها الحكومات الغربية ضد الإسلام والمسلمين، وهذا يُوضح أن حضارتهم مادية فقط، وأنهم لا يملكون الرُقي ولا التسامح الإنساني في تعاملاتهم مع غيرهم".



وأكد عبدالحميد أن "الخطورة هي في تحريض وزراء ورؤساء أحزاب وسياسيين وإعلاميين وأكاديميين وغيرهم، ولم تفلح المنظمات العالمية لحقوق الإنسان في أن تقنعهم بأن للشعوب الأخرى حقوقًا يجب مراعاتها".





