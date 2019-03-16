» مصر تنشئ مركزين طبيين في تشاد بمشاركة القطاع الخاص

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في تطور لافت لتعاون القطاع الخاص الطبي مع الحكومة بالمشروعات المصرية خارج الحدود، أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد،، أن مؤسسات طبية خاصة ستشارك بمشروعات تنفذها القاهرة لإنشاء وتطوير مركزين "للغسيل الكلوي" و"أمراض العيون" بدولة تشاد.
وعقدت زايد أمس اجتماعا مع عدد من ممثلي كبرى المستشفيات الخاصة، في إطار التوأمة والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل مستشفيات منظومة التامين الصحي الشامل الجديد.
وأوضحت الوزارة، في بيان ، أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع ضرورة تكامل الدولة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يخدم المنظومة الصحية والمريض المصري، وخصوصا في ظل فترة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، حيث تشهد مزيدا من تعزيز سبل التعاون بين مصر ودول القارة الصديقة في المجال الصحي، موضحة أن القطاع الخاص شريك أساسي مع القطاع الحكومي في المشروعات الصحية المقرر تدشينها.
وأشارت زايد إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون عبر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال وضع نموذج مشترك مع القطاع الخاص لتشغيل المستشفيات بمنظومة التأمين الجديدة.

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