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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة

قضايا وحوادث

تاجيل
تاجيل

شيماء السيد

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الجنايات

أجلت اليوم السبت الدائرة 29 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة قصر النيل، بالقضية المقيدة برقم 2038 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة لجلسة 13 ابريل المقبل لحضور دفاع المتهمين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

والمتهمان هما كل من أحمد محمد مصطفي محمود، وعبد الله يونس محمد رحيم، كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.



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