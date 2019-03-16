رئيسة وزراء نيوزيلندا: هذا ما طلبته من ترامب بعد الحادث

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رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن

وكالات

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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنها طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبداء "التعاطف والمحبة" حيال كافة المجتمعات المسلمة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، بمقر البرلمان في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، السبت، حيث تطرقت إلى المكالمة الهاتفية التي دارت بينها وبين ترامب، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين، الجمعة.

وأوضحت أنها ردت على سؤال ترامب بشأن كيفية تقديم المساعدة لنيوزيلندا، بالقول: "رسالتي كانت التعاطف والمحبة من أجل كافة المجتمعات المسلمة"، بحسب ما أوردته الصحافة المحلية.

وقال ترامب، الجمعة، إنه تحدث مع أرديرن، "عقب الهجمات المرعبة" على المسجدين، وأبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة في التحقيقات.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر تويتر: "أبلغت رئيسة وزراء نيوزيلندا استعدادنا لتقديم أي مساعدة في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على المسجدين".

والجمعة، استهدف هجوم إرهابي مزدوج مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما خلف أكثر من 50 قتيلا، وعشرات الجرحى، وفق محصلة أولية غير رسمية.



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