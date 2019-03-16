السعودية تنتقد 12 دولة غربية وتصفها بـ"العنصرية"

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وكالات

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إرهاب

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عنصرية

أعربت السعودية عن قلقها من بعض الخطابات التي وصفتها بـ "العنصرية" في 12 دولة غربية، عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا وأودت بحياة 50 شخصا على الأقل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان، في البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، فهد المطيري، في حلقة نقاشية بمجلس حقوق الإنسان، الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وفي بداية الكلمة، أعرب المطيري عن أحر التعازي لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدي مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

وحذر من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى على المستوى الوطني، ودعا بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة، تسهم بدمج المسلمين في هذه الدول داخل مجتمعاتها.

وأعرب باسم المملكة عن "القلق من بعض الخطابات والسياسات العنصرية في بعض الدول، من بينها أستراليا، وآيسلاندا، ونيوزيلندا، وكندا، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، والدنمارك، والسويد".

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلا.

وقررت محكمة نيوزيلندية حبس الإرهابي الأسترالي، برينتون هاريسون تارانت، حتى 5 أبريل المقبل، على خلفية التحقيقات في المجزرة التي اقترفها.


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