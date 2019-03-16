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في تحطم مروحية

إصابة 20 من قوات السلام بجنوب السودان

عرب وعالم

تحطم مروحية
تحطم مروحية

وكالات

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جنوب السودان،

حفظ السلام

تحطم مروحية

أصيب 20 عنصرًا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، جراء تحطم مروحية كانت تقلهم، شرقي البلاد.

وقال باوراج أولوج أكولاتون، وزير الإعلام في ولاية مايووت، إن المروحية تحطمت، الجمعة، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًا في مطار مدينة "فقاك"، عاصمة الولاية.

وأوضح، بحسب وكالة "الأناضول"، أن المروحية أقلعت من المطار ذاته، وعادت بعد دقائق للهبوط اضطراريًا جراء عطل فني، إلا أنها اصطدمت بأشجار، ما تسبب بسقوطها.

وأكد "أكولاتون" إصابة جميع الركاب، وهم 20 فردًا من القوات الأممية، مشيرًا أن عنصرًا روانديًا أصيب بجراح خطيرة.

وأضاف أن القوة كانت في طريق العودة إلى قاعدتها بمدينة "ملكال" (شمال شرق)، بعد انتهاء مهمة لتقييم الأوضاع الأمنية في فقاك، استمرت 5 أيام.

يشار أن حادثًا مشابهًا وقع في مدينة أبيي (شمال)؛ لقي فيه 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 من القوات الأممية، في فبراير الماضي.


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