خطة مصرية لتدشين خط ملاحي منتظم مع الدول الإفريقية

16 مارس 2019 - 04:49 م



كلّف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من الوزارات بإعداد "خطة تنفيذية لتدشين خط ملاحي منتظم بين مصر ودول القارة الإفريقية"، وشدد على أن "حل مشكلة النقل والشحن تمثل أولوية قصوى، وسيؤدي إنشاء مثل هذا الخط إلى مضاعفة حركة التجارة بين مصر ودول القارة".



وبحث مدبولي، خلال اجتماع، ، لبحث "التقدم المحرز في تنفيذ خطة التحرك المصري بإفريقيا"، وموقف المشروعات التي تنفذها مصر في إطار دعم جهود التنمية بالدول الإفريقية، وفي مقدمتها المزارع المشتركة التي بلغ عددها ست مزارع تعمل بالفعل، بالإضافة إلى ثلاث أخرى جار العمل على تجهيزها.



وأشار وزير الزراعة، عز الدين أبوستيت، إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني لأسبوع البحث العلمي الإفريقي، اليوم، والمقرر أن تستضيفه مصر خلال أكتوبر القادم، بمشاركة 1500 شخص يمثلون جميع الدول الإفريقية، وسيتم على هامشه إقامة معرض للمنتجات والمعدات الزراعية من تقاوي ومعدات وشبكات ري ومستلزمات الاستزراع السمكي

