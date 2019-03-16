ارتفاع ضحايا حادث المسجدين لـ51 شهيدًا

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توفي أردني وسعودي، اليوم السبت، متأثرين بجروحهما جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

ويرتفع بذلك عدد ضحايا الهجوم على المسجديْن إلى 51 شخصا، وقد وصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الحادثة باليوم الأسود في تاريخ البلاد وقالت إن منفذ الجريمة هو إرهابي من اليمين المتطرف وعنيف على حد تعبيرها.

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد طلبت من جميع المساجد غلق أبوابها الجمعة بعد حادث إطلاق النار الذي أدى لسقوط العشرات من القتلى.

ونشرت وسائل إعلام أردنية صورة لمواطن يدعى وسيم ضراغمة توفي بعد إصابته بأربع رصاصات فيما أصيبت ابنته بثلاث وحالتها خطيرة جدا.

فيما قالت سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنغتون في بيانها إن المواطن محسن الحربي توفي متأثرا بإصابته في الهجوم، والحربي هو الذي تصدرت صورته وكالات الأخبار رافعا سبابته وهو يرقد على سرير الإسعاف.

وقد استهدف الهجوم مسجد النور الواقع وسط كرايست تشارش ومسجدا آخر في منطقة لينوود بضواحي المدينة.

وكانت الشرطة قد أعلنت أنه تم احتجاز ثلاثة رجال وامرأة والعثور على متفجرات إثر إطلاق نار الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش للصحفيين في ولنغتون " هناك أربعة أشخاص محتجزون. ثلاثة رجال وامرأة"

ومضى قائلاً "وردتنا عدة بلاغات عن وجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها".


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