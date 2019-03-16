حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحمول

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أمرت نيابة شبرا الخيمة، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث شبرا الخيمة، بورود معلومات لوحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أكدتها التحريات، مفادها قيام كل من "أحمد م ج" عاطل، و"محمود م ج" 30 عاما، عاطل، و"محمد ع م" 19 عاما، عاطل، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.

وتمكن المقدم عمرو محمد شكرى، من ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزتهم سلاحين ناريين فرد خرطوش محلى الصنع و15 طلقة من ذات العيار وسلاح نارى "فرد روسى محلى الصنع" و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو 80 جراما، و150 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا 3200 جنيه، و7 هواتف محمولة ماركات مختلفة، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبالكشف عنها تبين أنها محرر بها محضر ببلاغ المواطن "محمد ص" 26 عاما عامل ومقيم ببلقاس دائرة مركز قليوب.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات عملهم الآثم، والهواتف المحمولة من متحصلات السرقة، والدراجة البخارية المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى، والعرض على النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.


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