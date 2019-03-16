بالحجاب الأسود.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تواسي أسر الضحايا

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زارت رئيسة وزراء نيوزيلندا مدينة كرايست تشيرش للوقوف على آثار هجوم الجمعة الأسود في تاريخ البلاد حسب تعبيرها، وتقديم العزاء والتضامن لأسر الضحايا، وذلك في تحرك سريع أرادت أن يعبر عن روح البلاد وثقافتها.

والتقت جاسيندا آردرن قادة الجالية الإسلامية في أحد مراكز اللجوء والهجرة في المدينة مؤكدة مسؤوليتها بتوفير الأمن والحماية وحرية العبادة والدين والثقافة، وقالت إن هذه الزيارة فرصة لنقل تعازي البلاد لمن عانوْا خسارات كبيرة، وأنها تحمل رسائل حب ودعم نيابة عن كل النيوزيلنديين.

ثم قامت بناء على طلب المسؤولين في المركز بتغيير طارئ في خططها لزيارة عائلات الضحايا، حيث تحدث عدد من الناجين عما حصل ومنهم محمد جمعة الذي قال إنه كان أول من واجه القاتل وأنه كان محظوظاً بنجاته من إصابات بالغة.

انتقلت بعد ذلك للقاء عناصر الشرطة وأثنت على شجاعة الشرطييْن اللذين قاما بالقبض على القاتل، كما قامت بزيارة قسم العناية المركزة في المستشفى حيث يرقد الجرحى والتقت بعائلاتهم وبطاقم المستشفى.

وتعهدت رئيسة الوزراء أثناء لقائها أسر الضحايا وقادة الجالية الإسلامية بتوفير حماية شرطية مضاعفة، وتعزيز الحماية الأمنية حول المساجد حتى التأكد من زوال الخطر.

ووعدت بتخصيص موظفين لمساعدة العائلات المنكوبة يتحدثون لغات الضحايا بطلاقة.

كما قامت بالتعهد بتغطية نفقات الجنازات من قبل الدولة ونقل جثامين الضحايا لبلدانهم الأصلية والتأكد من تماشي هذه الإجراءات مع القيم الإسلامية دون الإخلال بمحاذير الطب الشرعي، بالإضافة إلى التزام الدولة تقديم الدعم المالي لعائلات الضحايا التي بقيت الكثير منها دون معيل بعد الحادثة.


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