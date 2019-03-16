» حبس 4 شواذ سنة مع الشغل

16 مارس 2019 - 05:06 م

قضت محكمة جنح مركز دمياط اليوم بحبس 4 أشخاص سنة مع الشغل بتهمة ممارسة الشذوذ بمدينة رأس البر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث رأس البر بالتنسيق مع مباحث الآداب من القبض على شبكة شواذ برأس البر يقومون بتنظيم حفلة جنسية بمناسبة عيد الفلانتين بإحدى شقق المنطقة الأولى بمدينة رأس البر.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر والمقدم كريم عتلم رئيس قسم مكافحة الآداب بقيام عددا من المثليين باتخاذ إحدى شقق المنطقة الأولى بمدينة رأس البر وكرا لممارسة أعمالهم المنافية للآداب.

تم إخطار اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط الذين أمرا بتوجيه حملة لضبط المتهمين وبتقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث راس البر من ضبط 4 شباب يمارسون الفجور وهم "رضا. د" ومقيم بالإسكندرية، و"السيد. م"و"عبد الرحمن. ش"، "محمد. ع" وضبط المتهمين يرتدون ملابس نسائية كما تم ضبط مستحضرات تجميل.

وتم تحرير محضر حمل رقم 1691 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2019 وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التى إحالتهم لجلسة محاكمة عاجلة قضت بحبسهم.



