عمرو موسى: الجامعة العربية لا تزال عنوان العرب

16 مارس 2019 - 05:09 م

شارك عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في الوفد العربي الذي قام بزيارة مؤخرة الي دولة العراق والذي ضم كلاً من الرئيس/ أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق، والرئيس/ إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، والرئيس/ طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق، والرئيس/ فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق.



وخلال الزيارة التقى الوفد بالرئيس العراقي/ برهم صالح، والرئيس الفلسطيني/ محمود عباس، ورئيس الوزراء العراقي/ عادل عبد المهدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية/ فؤاد حسين، وعدد من الوزراء والسياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال العراقيين.



ناقشت اللقاءات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق وجهود إعادة الإعمار ومشكلات الطاقة وعلى رأسها الطاقة الكهربية حيث أكد الرئيس فؤاد السنيورة أن مصر قد علمت العرب والعالم أن هذه المشكلة ممكنة الحل في عامين فقط لو توفرت الإرادة السياسية والإدارة السليمة لحلها.



أكد عمرو موسى خلال اللقاءات أن المجلس هو أول لوبي عربي يمتد من المحيط إلى الخليج، وأن أعضاء المجلس من كافة الدول العربية يمثلون الرأي العام العربي، والذي يشمل رأي الشارع والدوائر السياسية والمجتمعية غير الرسمية.



واستقبل الوفد أيضاً في مقر إقامته في بغداد، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق، كما استقبل في مقر إقامته بالسليمانية وفداً رفيع المستوى من الخارجية الأمريكية.



ناقش اللقاآن الملف الفلسطيني، حيث أكد المجلس ضرورة تعامل موسكو وواشنطن مع الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس – ابو مازن- بالإضافة إلى مناقشة ما يسمى بـ "صفقة القرن" وانطباعات الشارع العربي والإسلامي بشأنها.



شهد الاجتماعين مناقشات حول الوضع السوري وانعكاساته على العراق والأردن ولبنان ودول اخرى عربية واسلامية، حيث عبر المجلس عن رأيه بشكل واضح بضرورة تأمين عودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة وبحماية ودعم إقليمي بالاضافة الى الامم المتحدة . ناقش المجلس أيضا خلال اللقائين وضع إيران في المنطقة وتدخلاتها في عدد من الدول العربية. ووجه السفير الروسي دعوةً رسمية لمجلس العلاقات العربية والدولية لزيارة روسيا، سيتم تحديد موعدها لاحقاً.



شارك وفد المجلس في ملتقى السليمانية السنوي والذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالسليمانية حيث أكد السيد/ عمرو موسى أننا لا نستطيع الحديث عن العراق بدون الحديث عن كردستان، منوهاً بالتاريخ الطويل الذي يجمع بين مصر وكردستان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي وما قبلها. وأكد موسى خلال كلمته أن الجامعة العربية لا تزال عنوان العرب، وظهر هذا جلياً في القمة العربية الأوروپية بشرم الشيخ حيث كانت الجامعة العربية هي العنوان الذي جاء العرب تحته كما كان الاتحاد الأوروپي عنواناً للأوروپيين.

