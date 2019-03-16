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الأفريقي يهزم الإسماعيلي بهدف «العيادي».. ويودعان البطولة

الرياضة

الاسماعيلى والافريقى
الاسماعيلى والافريقى

أمير سعد

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شباب قسنطينة يخطف تعادلًا قاتلًا من الإسماعيلي

المصريون

الإسماعيلي

الافريقى

فاز فريق الأفريقي التونسي على الإسماعيلي، بهدف دون رد، في ختام مشوارهما بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة للبطولة القارية، ليودع الفريقين البطولة.

وودع الأفريقي البطولة بفارق الأهداف عن شباب قسنطينة الجزائري، فيما خرج الإسماعيلي رسميًا في الجولة الماضية بعد تعادله مع مازيمبي الكونغولي.

 وسجل غازي العيادي هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 75 من المباراة..

وشهد اللقاء صراع كبير بين الفريقين،وضياع الكثير من الفرص المحققة للفريقين، حيث سعى الإسماعيلي لتحقيق الثلاث نقاط من قبل رغم الخروج من البطولة منذ الجولة الماضية.

واختتمت هذه المجموعة مبارياتها حيث أحتل الإفريقي التونسي المركز الثالث برصد 10 نقاط وودع البطولة بفارق الأهداف، فيما تذيل الإسماعيلي جدول ترتيب المجموعة برصيد  نقطتين فقط، وتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما جاء شباب قسنطينة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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