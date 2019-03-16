» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة حرس الحدود

16 مارس 2019 - 05:23 م

استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمى طولان، على قائمة فريقه استعدادًا لمباراة حرس الحدود، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ23 فى بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالى: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى فى حراسه المرمى وفى خط الدفاع : أحمد توفيق ومحمود شعبان وهشام صلاح ومحمد بازوكا ومحمود رزق وولايس دسليفا و سيد سالم و كريم الديب .. وفى خط الوسط : محمد نبيل مانجا و خالد الغندور و كريم ممدوح و فوزى الحناوى وعمار حمدى وفى الهجوم توشكا وتونى دسيلفا ورزاق سيسيه وخالد قمر ومحمد جدو.

ويغيب عن الفريق كل من: صبحى سليمان ومحمد أنور وصبرى رحيل ونور السيد ومحمد عبد المجيد ومحمد عادل ومحمد ناصف وأحمد دوددا.