تصريح «مُستفز» لوزير داخلية إيطاليا عن مجزرة«نيوزيلندا»

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محمد فضل- متابعات

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الإرهاب

الاسلام

نيوزيلندا

وزير الداخلية الإيطالي

 قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن التطرف الوحيد الذي يجب الحذر منه هو "الإسلامي"، وذلك على خلفية "مجزرة المسجدين" التي راح ضحيتها 49 شهيدًا في نيوزيلندا.

وقال "سالفيني"، بمعرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان من الممكن وقوع "مجزرة" مشابهة لتلك التي شهدتها نيوزيلندا، في إيطاليا بسبب سلوكه العنيف: "التطرف الوحيد الذي يستوجب الانتباه هو الٍإسلامي".

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي قائلا: "من المؤكد أن من الواجب منع واستنكار وتكبيل جميع الهجمات العنيفة المرتبطة بالتطرف" لكنه أشار إلى أن أنواع التطرف الأخرى أصبحت من الماضي,

وقال سالفيني: "أشكال اليمين المتطرف واليسار المتطرف أصبحت من الماضي"، وتابع قائلا: "إذا كان هناك نوع من التطرف الذي أضعه كهدف لي في وزارة الداخلية، فهو التطرف الإسلامي"، على حد تعبيره.

وكان مسلح قد نفذ هجوما إرهابيا داخل مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 49 شخصا من المصلين.



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