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السعودية تبرم 6 صفقات مع القطاع الخاص بـ3.5 مليار دولار

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السعودية
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قال تركي الحقيل، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، إن المملكة أبرمت ست اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022، على الرغم من بعض التأخيرات في خطتها لإشراك القطاع الخاص.

وتهدف الحكومة لجذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، وهي حجر الزاوية في جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، لكنها واجهت عقبات وتداعيات جراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 وقال الحقيل ـ الذي يشرف على عملية الشراكة، لوكالة "رويترز" بعد زيارة للندن لمقابلة مستثمرين محتملين ـ من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتا أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح.

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