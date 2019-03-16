» مازيمبي وقسنطينة يتأهلان إلى دور الـ8 بدوري الأبطال

16 مارس 2019 - 05:41 م

حقق فريق مازيمبى الكونغولى فوزًا هامًا على قسنطينة الجزائرى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "مازيمبى"، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ليتأهلا سويًا إلى الدور ربع النهائى.

وسجل هدفى مازيمبى جاكسون موليكا من ركلة جزاء فى الدقيقة 15 وتريسور مبوتو مابى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد مازيمبى إلى 11 نقطة فى صدارة المجموعة الثالثة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على شباب قسنطينة صاحب المركز الثانى الذى صعد للدور ربع النهائى رفقة بطل الكونغو.