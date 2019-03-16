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عرض غريب من فندق لشخص سرق مقتنياته مقابل إعادتها

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فندق
فندق

محمد فضل- متابعات

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فندق

مقتنيات

سارق.

أعلن فندق شهير في مدينة ”نيو اورليانز“ الأمريكية عن مسابقة غير عادية، حيث عرض على كل ضيف نزل لديهم منذ تأسيسه إعادة مقتنيات سرقوها أثناء إقامتهم إذا استطاعوا ذلك، بدون خوفهم من العقاب.

ومقابل ذلك سيحظى سارق أكثر قطعة غرابة بفرصة الإقامة في جناحه الرئيسي لمدة سبع ليالٍ، مع حصوله على وجبات طعام مطبوخة من طاهي الفندق الخاص، وتلقيه جلسات ”سبا“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل ترافل“ البريطانية، فإن فندق ”روزفلت“ أطلق هذه المسابقة احتفالًا بالذكرى 125 عامًا على تأسيسه، تحت اسم ”مسابقة الاسترجاع التاريخي“، على أمل أن تتحدث المقتنيات المسروقة عن تاريخ المبنى.

وبدأ في استقبال العشرات من قطع الفندق المسروقة من نزلائه على مدار السنين، وتضمنت مستلزمات حمام مصغرة، وأدوات مكتبية ورداء ونعالًا وأطباقًا وقوائم أطعمة.

ومن المقرر انتهاء المسابقة في يوليو المُقبل، حيث سيعرض الفندق جميع العناصر التي سيتم إرجاعها أمام العامة في البهو الخاص به.


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