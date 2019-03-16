أوراسكوم تنفي مخاطبتها جهات حكومية حول "جزيرة آمون" بأسوان

16 مارس 2019 - 05:44 م



أكدت شركة أوراسكوم للتنمية أنها لم تخاطب رسميا من قبل أى جهة حكومية بخصوص مشروع التنازل عن جزيرة آمون بمحافظة أسوان.

ونوهت أوراسكوم - فى بيانها ـ إلى أنها ستفصح عن أى مستجدات فى حال حدوث مفاوضات خاصة بهذا الشأن.

وتمتلك شركة “إيجوث” إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أرض جزيرة آمون بمحافظة أسوان، وحصلت "أوراسكوم للفنادق والتنمية" على حق استغلالها بنظام حق الانتفاع منذ عام 2005.

وتخطط وزارة قطاع الأعمال العام لإنشاء مشروع سياحي على أرض جزيرة آمون، يقسم إلي مجموعة من المناطق، تضم كل منطقة مجموعة من المنشآت والأنشطة المختلفة والتي تتناسب مع طبيعة ومساحة المنطقة الموجودة بها.

