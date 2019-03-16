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السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا

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تظاهرات فرنسا
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وكالات

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السعودية

باريس

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في باريس، اليوم السبت، تحذيرا لمواطنيها في فرنسا من الاقتراب من أماكن الاحتجاجات.

وطالبت سفارة المملكة المواطنين الزائرين والمقيمين هناك بالحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها، نظرا لاستمرار الاحتجاجات.

و?شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، عمليات سلب ونهب للمحال التجارية في شارع الشانزليزيه، وذلك في الأسبوع الثامن عشر من مظاهرات "سترات صفراء".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنه تم استهداف المحال التجارية والمطاعم في المبان الراقية وسط العاصمة، حيث قامت مجموعات من المتظاهرين الملثمين بإلقاء الحجارة على الشرطة التي تحمي النصب التذكاري "قوس النصر".


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