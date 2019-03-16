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المرور يضبط 4220 مخالفة مرورية

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المرور

مخالفات

حجز

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4220 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1884 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 84 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 27 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و42 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 50 دراجة بخارية وسيارة.


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