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تشكيل شبيبة الساورة أمام الأهلي

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شبيبة الساورة
شبيبة الساورة

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المصريون

الاهلى

شبيبة الساورة

أعلن الجهاز الفني لفريق شبيبة الساورة الجزائري بقيادة كريم زاوي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل شبيبة الساورة كلا من:

عبد الرؤوف ناتاش - محمد الأمين بركة - إبراهيم الخليل بيكاتشي - سيد يحيى شريف - زيري حمار - فاتح طالح - ميسالا مرباح - نصر الدين خوالد - توماس أوليمنيجو - عادل بوشيبة - إبراهيم فرحي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ8، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف شبيبة الساورة المتصدر برصيد 8 نقاط، والفوز وحده يضمن للفريق الأحمر صدارة المجموعة والتأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بـ7 نقاط بفارق الأهداف خلف الأحمر، ويتذيل سيمبا التنزاني المجموعة بـ6 نقاط.


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