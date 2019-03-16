غدًا محاكمة المتهمين بـ "تفجير أبراج الضغط العالي"

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الجنايات

أبراج الضغط العالي

أمن الدولة

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار  شبيب الضمرانى، محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"  .

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.



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