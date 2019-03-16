"السلع التموينية" تعلن مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض

16 مارس 2019 - 05:56 م



أعلنت هيئة السلع التموينية المناقصة رقم (3) لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2018-2019، وتتراوح نسبة الكسر فيه من 10 إلى 12%.

وأضافت الهيئة، في بيان ، أن المظاريف المالية والفنية ستقدم يوم 30 مارس الجاري (موعد فض المظاريف الفنية) وأن يكون العرض مصحوبا بأربع عينات كل عينة 3 كليوجرامات، إحدى هذه العينات سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهي لتحديد مدى ملاءمته مع المستهلك المصري.

وأوضحت أنه سيتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهي للعينات المقبولة، منوهة بأن الحد الأدنى للكمية 20 ألف طن (+أو-10%) رغبة المشتري.

وأشارت إلى أن مواعيد الوصول فترتين الأولى من 1 إلى 15 يونيو القادم، ومن 16 إلى 30 يونيو.

