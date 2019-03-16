«الدولار» يسجل أسوأ أداء في أسبوع خلال 2019

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الدولار

الجنيه

أسوأ تعاملات

انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة وسجل أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، متضررا من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الجنيه الاسترليني عن أعلى مستوى له منذ يونيو 2018 الذي سجله يوم الأربعاء الماضي عقب رفض البرلمان البريطاني خروجا "بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي.

وهبط مؤشر الدولار 0.25% إلى 96.546 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر.

ودفع تراجع العملة الأمريكية اليورو للصعود 0.20% إلى 1.1325 دولار.

وتوقف الجنيه الاسترليني لالتقاط الأنفاس لكنه سجل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع مع تنامي التوقعات بأن بريطانيا لن تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في التاسع والعشرين من مارس.

وجرى تداول الاسترليني عند 1.3292 دولار، دون أعلى مستوى له في تسعة أشهر البالغ 1.3380 دولار الذي سجله يوم الأربعاء. لتنهي العملة البريطانية الأسبوع على مكاسب قدرها 2%، هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يناير.


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