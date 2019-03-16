» دوري الأبطال.. الترجي يتخطى بلاتينيوم بهدفي«المسكينى»

16 مارس 2019 - 06:26 م

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا هامًا على بلاتينيوم بطل زيمبابوى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال افريقيا.

سجل هدفى الترجى محمد أمين المسكينى فى الدقيقتين 9 و84 على التوالى بينما جاء هدف بلاتينيوم الوحيد عن طريق على صديقى فى الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وحافظ الترجي على سجله الخالي من الهزائم في دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، علماً بأن قرعة الدور ربع النهائي ستقام الاربعاء المقبل.

هذا الفوز رفع رصيد الترجى إلى 14 نقطة فى صدارة المجموعة الثانية والذى تأكد صعوده قبل مباراة اليوم لربع نهائى دورى أبطال افريقيا، بينما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.