» جامعة الأزهر تؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا

16 مارس 2019 - 06:27 م

أدي طلاب كلية الشريعة والقانون بدمنهور صلاة الغائب على شهداء الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا أمس.

وأم المصلين الدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، وحضر الصلاة الدكتور سيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتور محمد النشار وكيل الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب بالكلية.

واستنكر الأمير هذا الحادث الإرهابي المروع الذي تسبب في استشهاد 49 مصليًا أثناء أداء صلاة الجمعة، وقال أن هذا الحادث يتنافى مع قيم الأديان السماوية الثلاث التي حرمت قتل النفس والاعتداء عليها، وقد وقف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة دقيقة حداد أثناء مناقشة رسالة لنيل درجة العالمية الدكتوراه بالكلية.

وعبر الأمير عن استنكار شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر والنواب لهذا الأليم الذي راح ضحيته ثلاثة مصريين، وقال أنه آن الأوان أن تنتهي نظرة الإسلاموفوبيا التي أدت إلى ازدياد الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين.









