فيديو.. مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا فخورة بإسلامي

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حادث

إرهاب

نيوزيلندا

طمأنت مديرة شرطة نيوزيلند المسلمين في بلادها بعد حادث المسجدين الإرهابي، مؤكدة أنها فخورة بإسلامها ودينها.

واستهلت الشرطية نائلة حسن، بحسب  فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خطابها بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أنها مسلمة وفخورة بإسلامها، وكشرطية صدمت من الحادث الذي راح ضحيته 50 شهيداً وعشرات المصابين.

وبكت المفتشة الشرطية، خلال حديثها في ميدان أوتيا وسط مدينة أوكلاند، معبرة عن حزنها جراء الحادث الأليم وما خلفه من مصابين وشهداء.

وقالت نائلة حسن، وهي صاحبة أعلى رتبة يصل إليها ضابط مسلم في نيوزيلند، للحشد المجتِمع بهذه المناسبة إنَّها "فخورة بكونها مسلمة وقائدة في شرطة نيوزيلندا"، "هذه رسالة تحذير للتأكيد على أمن وسلامة إخواننا وأخواتنا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء نيوزيلندا".

كما بعثت برسالة طمأنة للجميع بعد الحادث، وقالت: "أعلم أنَّ هذا وقت محزن للغاية لمجتمعنا المسلم خصوصاً، ولكل فرد في مجتمعاتنا. نريد أن نطمئن الجميع أننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان معاملة ضحايا هذا الهجوم الوحشي بأقصى درجات الاحترام".

 


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