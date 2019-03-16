  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
الاهلى وشبيبة الساورة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الطلاق لا يباح إلا في هذه الحالة

الرئيس

السيسي يصل ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان

مديرة شرطة نيوزيلندا

فيديو.. مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا فخورة بإسلامي

كلوب وصلاح

«كلوب» يغلق الباب أمام رحيل «صلاح» للريال

وزير داخلية إيطاليا

تصريح «مُستفز» لوزير داخلية إيطاليا عن مجزرة«نيوزيلندا»

احتجاجات الجزائر

المغرب يرد على تورطه في أحداث الجزائر

الهجوم علي المساجد

ارتفاع ضحايا حادث المسجدين لـ51 شهيدًا

الدولار

«الدولار» يسجل أسوأ أداء في أسبوع خلال 2019

تفحم تاكسي ودراجتين بخاريتين في حريق بمحطة وقود بالمنيا

تفحم أسرة بالكامل داخل سيارتهم.. الأب والأم و4 أولاد

حبس سكرتير محكمة بتهمة الخيانة والرشوة الجنسية

قضايا وحوادث

حبس
حبس

متابعات

أخبار متعلقة
#

"غوايش" ذهبية تكشف لغز قتل "ضحي" لحماتها

#

تحديد مصير منى فاروق وشيما الحاج فى قضية "الفيديو الفاضح"

#

السجن 13 عاماً لرئيس أوكرانيا السابق لإدانته بـ«الخيانة»

#

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية طبيبة المطرية

حبس

رشوة

محكمة

قرر نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، حبس"ع.و" سكرتير جلسة بمحكمة جنح مستأنف مركز المحلة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة خيانة الأمانة والرشوة الجنسية، بعد قيامه بمساومة سيدة على تغيير إيصال امانة، مقابل معاشرتها جنسيا، وبعد أن قامت بتلبية رغبته أخل بوعده لها، فقامت بتقديم بلاغ ضده واعترف بارتكابه للواقعة.

 تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بتمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط سكرتير بمحكمة جنح مستأنف مركز المحلة، بعد قيامه بمساومة سيدة على تغيير إيصال أمانة، مقابل معاشرتها جنسيا، وبعد أن قام بمعاشرتها جنسيا، توجهت إليه، وطلبت منه تنفيذ وعده لها، إلا أنه لم يفى بوعوده.

 وقامت السيدة بتحرير محضر ضده، وبتقنيين الإجراءات تم القبض عليه واعترف بارتكابه للواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الجزائر.. الحزب الحاكم يتخلى عن بوتفليقة
» تفحم أسرة بالكامل داخل سيارتهم.. الأب والأم و4 أولاد
» تركيا.. صلاة غائب على ضحايا مجزرة نيوزيلندا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على شبيبة الساورة
» فيديو.. الاعتداء على نائب أسترالي أهان المسلمين
» حبس سكرتير محكمة بتهمة الخيانة والرشوة الجنسية
» دوري الأبطال.. الترجي يتخطى بلاتينيوم بهدفي«المسكينى»
» جامعة الأزهر تؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا
» السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا
» مازيمبي وقسنطينة يتأهلان إلى دور الـ8 بدوري الأبطال
» السعودية تبرم 6 صفقات مع القطاع الخاص بـ3.5 مليار دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية