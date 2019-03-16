المغرب يرد على تورطه في أحداث الجزائر

16 مارس 2019 - 06:53 م

رفض المغرب ادعاءات تنسيقه مع بلدان أخرى خصوصا فرنسا حول الأحداث الأخيرة في الجزائر، مؤكدة أنه اتخذ قرارا بعدم التدخل أو التعليق على تلك الأحداث.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الرباط "قررت عدم التدخل أو التعليق على الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزائر".

وأضاف بوريطة، في تصريح صحفي، إن "بعض وسائل الإعلام بفرنسا والجزائر تسعى لتوريط المغرب في تعليقات لا أساس لها من الصحة، منسوبة لمصادر مجهولة من الوزارة أو مصادر ديبلوماسية أو خبراء".

وعبر الوزير عن "استغرابه من هذه الأخبار المنشورة التي يتم نسبها للديبلوماسية المغربية".

ولفت إلى أن "بلاده ترفض الادعاء بكونها تنسق مع بلدان أخرى خصوصا فرنسا، بخصوص ما يقع في الجزائر، وأن بلاده لم تجر أي اتصال مع باريس أو أي بلد آخر حول هذا الموضوع"، داعيًا وسائل الإعلام إلى احترام أخلاقيات المهنة.

يشار إلى أن تقارير إعلامية بالجزائر وفرنسا ادعت أن الرباط أصدرت مواقف إزاء ما يقع بالجزائر، وأنها تنسق مع فرنسا حيال التطورات بالجزائر.

ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 10 فبراير الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.

وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة، الإثنين، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة "تمديد" لحكم الرئيس الجزائري، و"التفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".