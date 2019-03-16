» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على شبيبة الساورة

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الاهلى

شبيبة الساورة

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على شبيبة الساورة، بهدفين دون رد،، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة بشكل حماسي غير متوقع من الضيوف الذين هددوا مرمى محمد الشناوي الذى شارك مُتحاملاً على نفسه بعد إصابته الأخيرة في الأنكل لكن الشناوي تصدى للهجمة الجزائرية.

و رد على معلول بكرة عرضية رائعة لكنها لم تجد من يُتابعها لتضييع أولى الفرص للأهلي في الدقيقة الرابعة .

واصل الاهلي سيطرته على المباراة مع محاولات مُتباعدة من فريق الشبيبة وكاد أجاي يُشكل خطورة واضحة على مرمى الضيوف وراوغ مدافعي الشبيبة ولعب كرة عرضية لمك تجد من يُتابعها.

الهجوم الأهلاوي تواصل على مرمى الضيوف وسدد ناصر ماهر أكثر من كرة كانت أخطرها في الدقيقة 23 لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف سجله مدافع الساورة بالخطأ في الدقيقة 30 بعدما لعب على معلول كرة عرضية وحاول فاتح طه مدافع الشبيبة إبعاد الكرة بعيداً عن مروان محسن لكنها دخلت الشباك بعدما أصطدمت بقدمه.

في الدقائق الأخيرة حاول الشبيبة العودة للمباراة وقاد يحيى شريف هجمة خطرة للضيوف لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف ومرر عل معلول كرة عرضية ولا أروع لتصل الكرة إلى مروان محسن الذى راوغ دفاع الشبيبة ببراعة وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي الشوط الأول تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

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