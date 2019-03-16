  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
الاهلى وشبيبة الساورة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الطلاق لا يباح إلا في هذه الحالة

الرئيس

السيسي يصل ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان

مديرة شرطة نيوزيلندا

فيديو.. مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا فخورة بإسلامي

كلوب وصلاح

«كلوب» يغلق الباب أمام رحيل «صلاح» للريال

وزير داخلية إيطاليا

تصريح «مُستفز» لوزير داخلية إيطاليا عن مجزرة«نيوزيلندا»

احتجاجات الجزائر

المغرب يرد على تورطه في أحداث الجزائر

الهجوم علي المساجد

ارتفاع ضحايا حادث المسجدين لـ51 شهيدًا

الدولار

«الدولار» يسجل أسوأ أداء في أسبوع خلال 2019

تفحم تاكسي ودراجتين بخاريتين في حريق بمحطة وقود بالمنيا

تفحم أسرة بالكامل داخل سيارتهم.. الأب والأم و4 أولاد

تركيا.. صلاة غائب على ضحايا مجزرة نيوزيلندا

عرب وعالم

حادث مسجدي نيوزيلندا
حادث مسجدي نيوزيلندا

وكالات

أخبار متعلقة
#

جامعة الأزهر تؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا

#

تصريح «مُستفز» لوزير داخلية إيطاليا عن مجزرة«نيوزيلندا»

#

مُنفذ مجزرة نيوزيلندا يتحدث بلغة «ترامب»

#

شاهد.. لحظة تصفية أحد منفذى هجوم نيوزيلندا

تركيا

إرهاب

مجزرة

نيوزيلندا

مذبحة

شهدت عدة ولايات تركية، السبت، مظاهرات احتجاجية على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.

وشارك مئات المتظاهرين وممثلي منظمات المجتمعات المدني في المظاهرات التي شهدتها ولايات ديار بكر وإلازيغ وسيعرت وباطمان وشيرناق، جنوب شرقي تركيا.

في كلمة خلال مظاهرة ديار بكر، قال رئيس "جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم"، سليمان نازليجان، إن العداء للإسلام في الغرب وصل إلى مرحلة قتل المدنيين المسلمين الأبرياء، وشن هجمات إرهابية منظمة.

وفي إلازيغ وسيعرت وشيرناق أقام المتظاهرون صلاة الغائب على ضحايا الهجوم، ودعوا بالرحمة لضحايا المجزرة.

وعقب صلاة الغائب في شيرناق ألقى ممثل "جمعية شباب الأناضول" في الولاية، أمين تاتار، كلمة قال فيها إن مسؤولية الهجوم يتحملها جميع من يروجون لخطاب الكراهية ضد المسلمين، ويسهمون في انتشار الخطاب الشعبوي العنصري.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود".

الهجوم الذي ضرب المسجدين أثناء صلاة الجمعة خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الجزائر.. الحزب الحاكم يتخلى عن بوتفليقة
» تفحم أسرة بالكامل داخل سيارتهم.. الأب والأم و4 أولاد
» تركيا.. صلاة غائب على ضحايا مجزرة نيوزيلندا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على شبيبة الساورة
» فيديو.. الاعتداء على نائب أسترالي أهان المسلمين
» حبس سكرتير محكمة بتهمة الخيانة والرشوة الجنسية
» دوري الأبطال.. الترجي يتخطى بلاتينيوم بهدفي«المسكينى»
» جامعة الأزهر تؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا
» السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا
» مازيمبي وقسنطينة يتأهلان إلى دور الـ8 بدوري الأبطال
» السعودية تبرم 6 صفقات مع القطاع الخاص بـ3.5 مليار دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية