السيسي يصل ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى مقر انعقاد أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي ينعقد بمدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي» على مدار ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ أولى فعاليات الملتقى باحتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بحضور عدد من القادة العرب والأفارقة، وموسي محمد فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي سيلقي كلمة ممثلاً عن الاتحاد بالجلسة الافتتاحية، والسفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للمفوضية.

يأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية بنوفمبر 2018 بمدينة السلام، شرم الشيخ، والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان.


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