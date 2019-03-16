«كلوب» يغلق الباب أمام رحيل «صلاح» للريال

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ليفربول

كلوب

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي لفريق ليفربول الإنجليزي، التفريط في أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرًا إلى أن الريدز لن يقوموا بإنفاق أموال كبيرة هذا الصيف.

وأكد «كلوب» عن خطط ليفربول في التعاقدات الصيف القادم في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أنه لا يريد  التحدث عما سيفعله  النادي خلال فترة الانتقالات، متابعًا «لا أعتقد أننا في هذا الوقت يتعين علينا إنفاق الأموال الكبيرة أو أي شيء آخر».

وأضاف «كلوب»: «إن أفضل طريقة الآن هي الجمع بين مجموعة اللاعبين ومحاولة تطويرهم تمامًا ثم البقاء معًا لفترة من الوقت».

وواصل المدير الفني الألماني: «ربما كانت هذه هي المشكلة الرئيسية لفريق ليفربول خلال العقد الماضي، عندما كان لديهم فريق جيد، بعد موسم واحد يقوموا بالرحيل إلى أندية أخرى حول أنحاء العالم».

وأكد كلوب عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى مختتماً تصريحاته: «هذا لن يحدث هذا العام بالتأكيد».

يذكر أن ليفربول قام بإبرام العديد من الصفقات الكبيرة بداية الموسم الجاري، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، السويسري شكوردان شاكيري، البرازيلي فابينيو، والغيني نابي كيتا.


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