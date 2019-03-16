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انطلاق مهرجان بابل للثقافات الخميس القادم

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بابل
بابل

عصام الشربيني

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تحت شعار «كلنا بابليون»، يفتتح مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته الثامنة في المسرح التاريخي لمدينة بابل الاثرية مساء الخميس القادم 21 مارس، تحت رعاية الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق وبمشاركة المبدعين في مجالات الفنون المختلفة من جيمع الدول، لتؤكد العراق للعالم إن الثقافة العراقية قادمة بقوة إلى حضنها العربي وأصالتها العالمية.

ويشارك في المهرجان عدد كبير من الدول منهم مصر وسوريا ولبنان والكويت وعُمان وقطر والبحرين والسعودية وتونس والمغرب والجزائر واليمن وتركيا وايران وعدد من الدول الاوربية والولايات المتحدة اضافة إلى بلاد الرافدين.

ويحتفي المهرجان بيوم الشعر العالمي يوم 22 مارس بقراءات شعرية استثنائية لعدد من كبار الشعراء العراقيين والضيوف بثلاث أمسيات وتقدم 4 فرق مسرحية «مسرحيات عراقية وسورية» في 27 مارس بالمسرح العالمي، وفي فعاليات السينما تعرضر عدة أفلام عراقية وعربية وعالمية وثائقية وروائية جديدة، وفي فعاليات الموسيقي تنشد عدة فرق موسيقية ومغنين نجوم عراقيين وعرب واتراك وايرانيون وماليزي وأمريكي سيقدمون فعالياتهم، كما سيعرض 55 تشكيليا عراقيا مرموقًا أعمالهم في قاعة رممت خصيصا وبتقنيات واضاءة جديدة لهذا الحدث ومعرض للكتاب وندوات عن السرد العربي

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