» تفحم أسرة بالكامل داخل سيارتهم.. الأب والأم و4 أولاد

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تعرضت اليوم أسرة مكونة من 6 أشخاص للتفحم بعد انفجار السيارة التي كانت تقلها نتيجة تصادمها بأتوبيس ركاب بالكيلو 60 على طريق أسيوط - البحر الأحمر، وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث سير بين سيارة ملاكي وأتوبيس نقل ركاب أمام الكيلو 60 على طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي، ووجود وفيات، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإطفاء والإسعاف وتمكنت من السيطرة على حريق السيارات، وتمكن المسعفون من استخراج الجثث متفحمة ونقلها إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام.

وصرح مصدر أمنى بأن الحادث وقع بعدما فقد رب الأسرة التحكم في السيارة نتيجة السرعة الزائدة فوقع التصادم مع أتوبيس نقل ركاب أمام الكيلو 60 على طريق أسيوط البحر الأحمر، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات، أن الضحايا جميعهم من أسرة واحدة مكونة من الأب والأم وأطفالهم الأربعة، أثناء عودتهم من إلى مدينة القاهرة بعد قضاء عطلة قصيرة بالغردقة.

وتم نقل الجثث في حالة تفحم إلى مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة ورفع آثار.


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