ارتفاع إيرادات الدولة 102 مليار جنيه

16 مارس 2019 - 07:32 م

أعلنت وزارة المالية ارتفاع إيرادات الموازنة العامة خلال أول 7 أشهر من العمل بها مسجلة 456.6 مليار جنيه مقابل 353.75 مليار بنفس المدة من العام السابق له بزيادة بلغت 102.85 مليار جنيه.

وأكد تقرير صادر"المالية" نجاح الحكومة في تحصيل 356.6 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري مقارنة بـ291.9 مليار جنيه في نفس المدة من السنة المالية السابقة.

وأضاف التقرير أن من بين الإيرادات، الضرائب علي الدخل التي سجلت ارتفاعا لـ 107.1 مليار جنيه في الـ7 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 81.8 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له، فيما بلغت إيرادات الضرائب على الممتلكات نحو36 مليار جنيه بعد أن كانت 26.2 مليار.

ووصلت الضرائب من القيمة المضافة إلى 191 مليار جنيه مقابل 156.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير من العام الماضي.

وسجلت الإيرادات الضريبية الأخرى نحو 100.02 مليار جنيه بعد أن كانت 61.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.