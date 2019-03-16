  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
تعاطي مخدرات

نواب: إخضاع كبار المسئولين لتحليل المخدرات

الرئيس

ماذا قال السيسي عن مذبحة نيوزيلندا الإرهابية ؟

البرلمان

مطالبة باعتماد الفيديوهات المصورة أدلة رسمية «دون إذن النيابة»

اسرائيل

الإمارات تستضيف أكبر وفد إسرائيلي في تاريخ العرب

حزب الوفد

«مئوية ثورة 19» تُشعل الصراع من جديد داخل «الوفد»

هجوم نيوزيلندا

الإعلام الأمريكي يرفض وصف حادث نيوزيلندا بالإرهابي

داعية سلفي

داعية سلفي: 3 محرمات عند الإخوان

أردوغان

تركيا تدعو لرد صارم على مذبحة نيوزيلندا

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الطلاق لا يباح إلا في هذه الحالة

مديرة شرطة نيوزيلندا

فيديو.. مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا فخورة بإسلامي

ندوة بـ"مصر الثورة" غدًا..

الشائعات الإلكترونية وخطورتها على الأمن القومي

الحياة السياسية

"دعه يتوقف عندك" مبادرة لمحاربة الشائعات الإلكترونية في السودان
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

"بولتون" يتجاهل سؤالا حول دعم بلاده أنظمة ديكتاتورية

#

أمريكا: لن نفرض أي حلول على الأزمة السودانية

#

ضبط عامل بتهمة اغتصاب ابنته

#

ماذا قال "حساسين" عن تصفية 40 تكفيريًا؟

الأمن القومي

الشائعات

الحزب

ينظم حزب "مصر الثورة"، ندوة مهمة تحمل عنوان "الشائعات الإلكترونية وخطورتها على الأمن القومي"، في السادسة مساء غد الأحد، بمقر الحزب بمدينة نصر، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا.

ومن المقرر أن يحضر الندوة عدد من قيادات الحزب، وعلى رأسهم اللواء محمود منصور، والدكتور حسام درويش، أعضاء المجلس الرئاسي بالحزب، ويدير الندوة كُيرلس موريس رئيس لجنة التدريب بالحزب.

من جانبه أشار الدكتور حسين أبو العطا، رئيس الحزب، إلى أهمية الندوة في ظل التحديات التي تعيشها مصر والحرب الإرهابية الشرسة، مطالبا المصريين بالحذر الشديد من الشائعات التي يتم إطلاقها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "فيس بوك" و"تويتر".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. صرخة احتجاج ضد «مجزرة المسجدين»
» ماكرون: أصحاب "السترات الصفراء" مجرمون
» إيران تدعو "التعاون الإسلامي" لاجتماع عاجل
» القبض على شاب دعم مذبحة نيوزيلندا على الإنترنت
» فيديو.. هجوم على مسلمين في لندن
» بلاغ للنائب العام ضد إرهابي مذبحة نيوزيلندا
» تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 بأبطال إفريقيا
» فنانون من أنحاء العالم يدينون هجوم نيوزيلندا الإرهابي
» الأهلي يتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على شبيبة الساورة
» الجزائر.. الحزب الحاكم يتخلى عن بوتفليقة
» «كلوب» يغلق الباب أمام رحيل «صلاح» للريال

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية