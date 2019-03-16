16 مارس 2019 - 07:46 م

ينظم حزب "مصر الثورة"، ندوة مهمة تحمل عنوان "الشائعات الإلكترونية وخطورتها على الأمن القومي"، في السادسة مساء غد الأحد، بمقر الحزب بمدينة نصر، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا.

ومن المقرر أن يحضر الندوة عدد من قيادات الحزب، وعلى رأسهم اللواء محمود منصور، والدكتور حسام درويش، أعضاء المجلس الرئاسي بالحزب، ويدير الندوة كُيرلس موريس رئيس لجنة التدريب بالحزب.

من جانبه أشار الدكتور حسين أبو العطا، رئيس الحزب، إلى أهمية الندوة في ظل التحديات التي تعيشها مصر والحرب الإرهابية الشرسة، مطالبا المصريين بالحذر الشديد من الشائعات التي يتم إطلاقها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "فيس بوك" و"تويتر".



