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غدًا محاكمة 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

قضايا وحوادث

حسم
حسم

شيماء السيد

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غدًا محاكمة 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

#

غدًا محاكمة 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

#

غدًا محاكمة 304 متهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

#

غدًا محاكمة 304 متهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

اغتيال

الإخوان

حسم

النائب العام

تنظر غدا الأحد المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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