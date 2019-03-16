داعية سلفي: 3 محرمات عند الإخوان

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قال الداعية السلفي حسين مطاوع، إن "جماعة الإخوان المسلمين" قد ألزمت بعض أفرادها بعدد من المبادئ لا يجوز الخروج عليها، وتعتبر من المحرمات داخل الجماعة، التي أدت في النهاية إلى نتيجة واحدة وهي الطاعة العمياء لأعضائها.

وأضاف مطاوع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتخذت جماعة الإخوان لنفسها منهجًا وطريقًا مخالفًا لما عليه عامة المسلمين، فوضعوا لأنفسهم بعض الأمور التي تعتبر عندهم من المحرمات والتي ألزموا بها أفرادهم وتعد من الثوابت عندهم، وهي التفكير والتي لايجوز التفكير في الأوامر التي تأتيهم من المرشد".

وتابع: "ثانيًا الضمير وتبني على تنفيذ التعليمات الإرهابية من تخريب وتدمير وفوضى وقتل بلا ضمير، ثالثًا التعبير وهي التي يمنع على الفرد الإخواني التعبير بأي رأي يخالف الجماعة ويخالف توجهاتها وطريقتها فكانت النتيجة لهذا كله: "التبعية العمياء".

وأكد مطاوع أن "هذه المبادئ هي التي سارت عليها الجماعة منذ تأسيسها علي يد إمامها حسن البنا، وكانت هذه المبادئ تطبق على أعلى سلطة داخل الجماعة"، مستشهدًا بمقوله عمر التلمساني المرشد الثالث للجماعة: "كنت بين يدي البنّا كما يكون الميت بين يدي مغسله".
وشدد مطاوع على أنه "هذه المحرمات تنفذ بكل دقة داخل الجماعة دون أي اعتراض"، قائلاً: "هذا باختصار شديد شيء مما عند هذه الجماعة والذي ينفذه أفرادها بكل دقة دون أدنى اعتراض منه".


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