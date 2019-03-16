  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
تعاطي مخدرات

نواب: إخضاع كبار المسئولين لتحليل المخدرات

الرئيس

ماذا قال السيسي عن مذبحة نيوزيلندا الإرهابية ؟

البرلمان

مطالبة باعتماد الفيديوهات المصورة أدلة رسمية «دون إذن النيابة»

اسرائيل

الإمارات تستضيف أكبر وفد إسرائيلي في تاريخ العرب

حزب الوفد

«مئوية ثورة 19» تُشعل الصراع من جديد داخل «الوفد»

هجوم نيوزيلندا

الإعلام الأمريكي يرفض وصف حادث نيوزيلندا بالإرهابي

داعية سلفي

داعية سلفي: 3 محرمات عند الإخوان

أردوغان

تركيا تدعو لرد صارم على مذبحة نيوزيلندا

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الطلاق لا يباح إلا في هذه الحالة

مديرة شرطة نيوزيلندا

فيديو.. مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا فخورة بإسلامي

مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين في مشاجرة

قضايا وحوادث

مصرع عامل
مصرع عامل

متابعات

أخبار متعلقة
#

تجريم الإسلاموفوبيا والتمييز العنصري ضد المسلمين

#

انتحارية تفجر مقرًا لـ"الجولاني"

#

بالفيديو.. شجار جماعي دموي يهز جدة بالسعودية

#

القبض على المتهمين بقتل ضحية حادث «جراج شبرا الخيمة»

قتل

اصابة

اسلحة

مصرع

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالبدرشين، وتلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا من شرطة النجدة بالجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية العزيزية دائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية، إلى محل البلاغ، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وضبط بعض الأطراف.

وبالفحص والمعاينة تبين وفاة ربة منزل، وإصابة 3 أشخاص، ثم فرضت قوات الأمن كردون أمني بقيادة المقدم على عبدالكريم مفتش مباحث البدرشين والعياط، وتكثف وحدة المباحث من جهودها، لكشف السبب وراءه نشوب المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. صرخة احتجاج ضد «مجزرة المسجدين»
» ماكرون: أصحاب "السترات الصفراء" مجرمون
» إيران تدعو "التعاون الإسلامي" لاجتماع عاجل
» القبض على شاب دعم مذبحة نيوزيلندا على الإنترنت
» فيديو.. هجوم على مسلمين في لندن
» بلاغ للنائب العام ضد إرهابي مذبحة نيوزيلندا
» تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 بأبطال إفريقيا
» فنانون من أنحاء العالم يدينون هجوم نيوزيلندا الإرهابي
» الأهلي يتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على شبيبة الساورة
» الجزائر.. الحزب الحاكم يتخلى عن بوتفليقة
» «كلوب» يغلق الباب أمام رحيل «صلاح» للريال

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية