مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين في مشاجرة

16 مارس 2019 - 08:09 م

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالبدرشين، وتلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا من شرطة النجدة بالجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية العزيزية دائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية، إلى محل البلاغ، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وضبط بعض الأطراف.

وبالفحص والمعاينة تبين وفاة ربة منزل، وإصابة 3 أشخاص، ثم فرضت قوات الأمن كردون أمني بقيادة المقدم على عبدالكريم مفتش مباحث البدرشين والعياط، وتكثف وحدة المباحث من جهودها، لكشف السبب وراءه نشوب المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.