حبس أشهر تاجر إستروكس بحلوان

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حبس

عاطل

استروكس

أمرت نيابة حلوان، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة ترويج كمية من الاستروكس على المتعاطين، وكشفت التحقيقات عن قيام المدعو "صبري .ع"، 27 سنة، عاطل، ومقيم شارع السكة الحديد، عرب غنيم، حلوان، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرح? لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 65 لفافة إستروكس مخدر، وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد عاكف، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت بقرارها السالف ذكره.


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