  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:29 م
بحث متقدم
تعاطي مخدرات

نواب: إخضاع كبار المسئولين لتحليل المخدرات

الرئيس

ماذا قال السيسي عن مذبحة نيوزيلندا الإرهابية ؟

البرلمان

مطالبة باعتماد الفيديوهات المصورة أدلة رسمية «دون إذن النيابة»

اسرائيل

الإمارات تستضيف أكبر وفد إسرائيلي في تاريخ العرب

حزب الوفد

«مئوية ثورة 19» تُشعل الصراع من جديد داخل «الوفد»

هجوم نيوزيلندا

الإعلام الأمريكي يرفض وصف حادث نيوزيلندا بالإرهابي

داعية سلفي

داعية سلفي: 3 محرمات عند الإخوان

أردوغان

تركيا تدعو لرد صارم على مذبحة نيوزيلندا

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الطلاق لا يباح إلا في هذه الحالة

مديرة شرطة نيوزيلندا

فيديو.. مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا فخورة بإسلامي

الإعلام الأمريكي يرفض وصف حادث نيوزيلندا بالإرهابي

عرب وعالم

هجوم نيوزيلندا
هجوم نيوزيلندا

وكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. لحظة تصفية أحد منفذى هجوم نيوزيلندا

#

وزيرة الهجرة عن المصابين بهجوم بيوزيلندا: "معندناش معلومات"

#

مادورو: إدارة ترامب عصابة من المتطرفين

#

كاتب أمريكي يحذر "ترامب" من يوم القيامة

أمريكا

إعلام

إرهاب

مجزرة

نيوزيلندا

تجاهلت أبرز وسائل الإعلام الأمريكية، وصف مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، بالعمل الإرهابي أو الإسلاموفوبي.

وتجنبت وسائل إعلامية كـ "نيويورك تايمز"، وواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، و"سي إن إن"، استخدام عباراتي "الإرهاب" و"الإرهابي" في نقل خبر المذبحة التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء أثناء إقامتهم صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرتش.

فبينما وصفت صحيفة نيويورك تاميز سفاح المسجدين بـ "المشتبه" و"المسلّح"، اكتفت صحيفة واشنطن بوست بوصفه بـ"المهاجم المسلح".

كما سلكت قناة "سي إن إن" ومعها صحيفة وول ستريت جورنال، الطريق نفسه متجاهلين وصف المجرم بـ "الإرهابي".

وسائل الإعلام هذه، انتقدت خطابات العنصرية للرئيس دونالد ترامب، وذكّرت بهجمات مماثلة استهدفت الكنائس والكُنس؛ إلا أنها لم تطرق إلى خطابات ترامب المناهضة للإسلام.

واستهدف هجوم إرهابي مزدوج، مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما خلف أكثر من 50 قتيلا، وعشرات الجرحى، وفق محصلة أولية غير رسمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. صرخة احتجاج ضد «مجزرة المسجدين»
» ماكرون: أصحاب "السترات الصفراء" مجرمون
» إيران تدعو "التعاون الإسلامي" لاجتماع عاجل
» القبض على شاب دعم مذبحة نيوزيلندا على الإنترنت
» فيديو.. هجوم على مسلمين في لندن
» بلاغ للنائب العام ضد إرهابي مذبحة نيوزيلندا
» تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 بأبطال إفريقيا
» فنانون من أنحاء العالم يدينون هجوم نيوزيلندا الإرهابي
» الأهلي يتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على شبيبة الساورة
» الجزائر.. الحزب الحاكم يتخلى عن بوتفليقة
» «كلوب» يغلق الباب أمام رحيل «صلاح» للريال

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية