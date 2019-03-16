الوداد وصن داونز يتأهلان لدور الـ8 بأبطال أفريقيا

16 مارس 2019 - 08:22 م

فاز فريق الوداد الرياضي المغربي على ماميلودي صن داونز، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ليصعدا سويا إلى دور الثمانية.

ويدين الوداد بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد ناهيري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

ورفع الوداد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة أمام صن داونز ليصعدا سويا إلى دور الثمانية.

وفي المباراة الثانية، فاز لوبي ستارز على أسيك ميموز بهدفين نظيفين سجلهما عليمي سيكيرو في الدقيقتين الثالثة و40.

ورفع لوبي ستارز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد أسيط ميموزا عند سبع نقاط في المركز الرابع الأخير.