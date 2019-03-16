» تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 بأبطال إفريقيا

16 مارس 2019 - 08:27 م

اختتمت مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت، وأسفر عن تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائى، وتنتظر جميعها القرعة التى تقام 20 مارس الحالى.

ونجح فريق الأهلى فى التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة ليكون ممثل مصر الوحيد بعد خروج الإسماعيلي، عقب خطف بطاقة الصعود من شبيبة الساورة الجزائري بالفوز عليه 3-0 على ملعب "برج العرب".

وفيما يلي جميع الفرق المتأهلين إلى الدور ربع النهائى..

- الأهلى (مصر)

- سيمبا (تنزانيا)

- مازيمبي (الكونغو)

- شباب قسنطينة (الجزائر)

- الترجى (تونس)

- حوريا كوناكري (غينيا)

- الوداد (المغرب)

- صن داونز (جنوب أفريقيا)