غدًا إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الزاوية الحمراء"

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الجنايات

التجمهر

احداث الزواية

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم الشافعي محمد الشافعي فى القضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة والمعروفة بأحداث الزاوية الحمراء.

تعقد الجلسة برئاسة  المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة قد أحالت  المتهم  - وآخرين قد سبق الحكم عليهم -  للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر بمنطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.



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