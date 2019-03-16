» فنانون من أنحاء العالم يدينون هجوم نيوزيلندا الإرهابي

16 مارس 2019 - 08:31 م

أعرب فنانون من أنحاء العالم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إدانتهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

وانتقد المغني العالمي "ريكي مارتن"، عبر انستغرام، تجنب وسائل الإعلام الغربية وصف منفذ الهجوم بالإرهابي.

وقال: "رجل يقتل أكثر من أربعين شخصًا ويصيب عشرين آخرين بجروح خطيرة، أثناء أدائهم الصلاة، يطلق عليه الإعلام الدولي مطلق نار ومتطرف، لكن لا يصفه بالإرهابي، لماذا؟ لأنه غير مسلم".

بدوره، قال المغني البريطاني يوسف إسلام: "فليبارك الله الأرواح التي جاءت إلى المسجد لتعبده بسلام. ما هذا الجنون الذي ينتشر الآن؟ فلتكن الجنة محطتهم التالية".

المغني اللبناني الأصل، ماهر زين، عبّر بدوره عن مشاعر "غاضبة"، وقال مخاطبًا الإرهابي: "سواء كنت أبيض أو أسمر أو أسود، يهودي أو مسيحي أو مسلم، أنت مريض وقاتل، وأتمنى أن تُعاقب على فعلك الذي لا يُغتفر".

ووصف المغني الأذري سامي يوسف الهجوم بـ"العمل الإرهابي المروع"، وقال: "أفكاري وصلواتي مع جميع إخواني وأخواتي في نيوزيلندا".

من جانبه، أكد الكاتب والممثل التركي "بهاضير ينيشهيرلي أوغلو"، أن الهجوم "لا يمكن أن ينسى أبدًا"، وقال إن تركيا تقف في وجه "العالم الوحشي".

وأضاف: "لن تتمكنوا أبدا من إزالتنا من مسرح التاريخ. سنبقى دائما بحضارتنا الرحيمة، وسيبقى الإسلام إلى الأبد".

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية مجزرة في مسجدي "النور" و"لينوود"، خلفت أكثر من 50 قتيلا، نفذّها الإرهابي الأسترالي "برينتون هاريسون تارانت".