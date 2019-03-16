» بلاغ للنائب العام ضد إرهابي مذبحة نيوزيلندا

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النائب العام

تقدم المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام رئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4050 /2019 عرائض النائب العام بطلب متابعة السلطات المصرية لسير التحقيقات التي تجريها السلطات النيوزيلندية حول الواقعة والوقوف على أسباب وتداعيات الحادث الإرهابي.

وأصدر  المستشار النائب العام بيانا بتكليف مكتب التعاون الدولي بإعداد مذكرة قانونية ومخاطبة المدعي العام بولاية نيوزيلندا لإرسال نسخة من التحقيقات القضائية التي يجريها حول الواقعة نسخة من تقرير الطب الشرعي وتفريغ الكاميرات للوقوف على أسباب مقتل المصرين الذين لقوا حتفهم على أيدي الإرهابيين الذين قاموا بقتل المصلين داخل المسجدين.

وأضاف عبدالسلام أنه تواصل معه عدد من المحامين والحقوقيين العرب المقيمين بأوروبا لإعداد مذكرة قانونية وتقديمها الي المحاكم الأوروبية لإدراج بعض المنظمات اليمينية المتطرفة التي تستهدف الجاليات العربية المسلمة بأوروبا كمنظمات إرهابية مثل منظمة تشارلز مارتل التي يعتنق الإرهابي قاتل المصلين بمساجد نيوزيلندا أفكارهم ومنظمة جيل هوية.



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