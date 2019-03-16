سلة الأهلي تتأهل إلى نهائي كأس مصر

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خطف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بنتيجة (62-61)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ليتأهل إلى نهائي مسابقة كأس مصر.

أقيم اللقاء مساء اليوم السبت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور جمهور من كلا الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة الجزيرة وسبورتنج، والمقرر انطلاقها بعد قليل.

تقام المباراة النهائية بعد غد الإثنين، بدون حضور الجمهور طبقا لما أعلنته لجنة المسابقات بالاتحاد.


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